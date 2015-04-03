Жителі окупованих територій просять бойовиків залишити Донбас - штаб
В штабі оборони Маріуполя відзначають, що місцеві жителі починають висловлювати своє невдоволення.
Жителі окупованих територій просять бойовиків залишити Донбас.
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.
«Місцеве населення, яке проживає на тимчасово окупованій території, вже розуміє те, що люди зі зброєю, які перебувають у них в населених пунктах, ніякі не захисники і несуть лише проблеми», - йдеться в повідомленні.
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У штабі оборони Маріуполя зазначають, що місцеві жителі починають висловлювати своє невдоволення, просять незаконні збройні формування залишити їхню територію, активніше співпрацюють з українською стороною.
За даними сектору «М», «деякі учасники збройного конфлікту, які воюють на протилежному боці, висловлюють своє невдоволення тим, що останні кілька місяців їм не платять заробітну плату. У зв'язку з цим їм доводиться переходити в інші незаконні збройні формування».
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