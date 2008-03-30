Сьогодні в Одесі – день жалоби за загиблими прикордонниками

Одеська обласна державна адміністрація перенесла день жалоби за загиблими в аварії вертольота Мі-8 в Одеській області з 29 березня на 30 березня.

Згідно повідомленню прес-служби Одеську обладміністрацію, голова обладміністрації Микола Сердюк підписав відповідне розпорядження, повідомляє Обком.

«У зв`язку з трагедією, яка відбулася 27 березня унаслідок аварії вертольота Мі-8, яка привела до чисельних людських жертв, 30 березня оголошено днем трауру», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що у зв`язку з цим, Одеська обладміністрація звертається до керівників всіх регіональних ЗМІ з проханням обмежити 30 березня демонстрацію розважальних передач.

Як уточнив представник прес-служби, рішення про перенесення пов`язане з тим, що до Ізмаїла (Одеська область) з Києва для участі в траурному мітингу мають прибути представники центральних органів влади і родичі загиблих.

27 березня близько 11:30 вертоліт Госпогранслужби Мі-8 потерпів аварію в Одеській області. 13 людей загинули, 1 - госпіталізований.