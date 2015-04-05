Сьогодні католики святкують Великдень, а православні - Вербну неділю

У ніч з суботи на неділю служаться урочисті великодні богослужіння. Об 11:00 за Києвом відбудеться великодня меса із площі Святого Петра у Ватикані за участі Папи Римського Франциска. Пізніше понтифік оголосить своє традиційне послання «Urbi et Orbi» («Місту і світові»), повідомляє Радіо Свобода.

Водночас християни східного обряду святкують Вербну неділю. Згідно з християнським вченням, цього дня Ісус Христос за кілька днів до своїх хресних страждань в’їхав у Єрусалим на віслюку. Люди, оспівуючи його, вистилали дорогу перед ним пальмовим віттям.

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В Україні символ свята – пальму – замінили на вербу. За тиждень до Пасхи в усіх церквах проходить урочистий обряд освячення гілок верби. Виходячи із церкви у Вербну неділю, люди один одного легко торкалися лозою, кажучи: «Не я б’ю, верба б’є, через тиждень – Великдень».

Великдень – перехідне свято, і його дату для кожного року вираховують за місячно-сонячним календарем. У вірян західного обряду цьогоріч Пасха припала на 5 квітня, а у вірян східного – на 12-те.