Кільчицька обіцяє відкрити ще 70 продовольчих магазинів

У столиці на прохання киян цього року відкриють ще 70 продовольчих магазинів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

«На цю проблему ми звернули увагу після громадських слухань, де кияни висловили незадоволення щодо кількості продовольчих магазинів, особливо у центрі міста. Як наслідок, у жовтні 2006 року вийшло розпорядження Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про розміщення відповідних магазинів у приміщеннях, які належать до комунальної власності Києва та районів. І до початку 2007 року на виконання цього розпорядження було відкрито уже 22 магазини загальною площею понад 7 тис. кв. м. Минулого року ми відкрили ще 52 магазини, а цього року плануємо відкрити близько 70», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.