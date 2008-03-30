На Сумщині замість демонтованого Леніна з`явиться бюст Героя

У селищі Жовтневе Білопільського району Сумської області демонтовано пам’ятник Володимиру Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про демонтаж пам’ятника, який знаходився на балансі ТОВ «Агрофірма "Вікторія"», було прийнято на загальних зборах цього товариства ще 18 грудня 2007 року.

За інформацією Білопільської райдержадміністрації, на місці, де був пам’ятник Леніну, буде встановлено бюст Героя Соціалістичної праці Івана Мусієнка. Свого часу він очолював місцевий колгосп та зробив значний внесок в розвиток селища, зазначили в РДА. Офіційне відкриття бюсту відбудеться 17 травня на День селища.

Наразі пам’ятник Володимиру Леніну, який виконано на повний зріст з листової бронзи, знаходиться на складі ТОВ АФ "Вікторія".