Кучма: У бойовиків немає бажання продовжувати обмін полоненими
Він підкреслив, що в Україні має бути єдиний орган, який займатимется "всіма проблемами", і до якого входила б робоча група щодо обміну полоненими.
Екс-президент України, представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що з боку терористів немає бажання продовжувати процес обміну полоненими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання Конституційної комісії.
Читайте такожКонтактна група обговорює відведення танків і зброї калібром до 100-мм
“Бажання з тої сторони нема. Вони насамперед ставлять на цій же контактній групі умову: поки не буде прийнятий закон про амністію (вони мають на увазі всіх), ми не будемо займатися обміном полоненими”, - сказав Кучма.
Він наголосив, що в державі має бути єдиний орган, який займатиметься всіма проблемами, і до якого входила б робоча група з обміну полоненими.