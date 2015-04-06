Кучма: У бойовиків немає бажання продовжувати обмін полоненими

Екс-президент України, представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що з боку терористів немає бажання продовжувати процес обміну полоненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання Конституційної комісії.

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“Бажання з тої сторони нема. Вони насамперед ставлять на цій же контактній групі умову: поки не буде прийнятий закон про амністію (вони мають на увазі всіх), ми не будемо займатися обміном полоненими”, - сказав Кучма.

Він наголосив, що в державі має бути єдиний орган, який займатиметься всіма проблемами, і до якого входила б робоча група з обміну полоненими.