Кучма: Бойовики "більш-менш" поставилися до відведення озброєння калібром до 100 мм

Представник України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, екс-президент Леонід Кучма позитивно оцінює перспективи переговорів про відведення озброєння калібром до 100 мм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні після засідання Конституційної комісії.

“Ми тільки обговорили. Це практично пропозиція української сторони. Ми повинні до того важкого озброєння додати танки, міномети 82 мм калібром, і всі гармати менші 100 мм. Вони більш-менш позитивно віднеслися до цього питання”, - зазначив Кучма.

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Як повідомляв УНІАН, 2 квітня прес-секретар Кучми Дарка Оліфер поінформувала, що контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі у складі офіційних представників України, Росії та ОБСЄ, а також представників бойовиків, за ініціативою української сторони обговорює відведення танків і озброєнь калібром до 100 міліметрів.

Зокрема, відзначила вона, щоб знизити напруження в регіоні, «зараз обговорюється проблема взаємного відведення танків, 80-міліметрових мінометів, а також гармат калібром до 100 мм».

"Це питання обговорюється з усіма зацікавленими сторонами. Слід відзначити, що це ініціатива української сторони, вона продовжує і розширює Мінські домовленості, досягнуті 12 лютого", - повідомила Оліфер.