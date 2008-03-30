На Львівщині вогонь знищив 6 гектарів лісу

Пожежу ліквідовували два відділення

Вчора о 16:20 поблизу села Стрептів Львівської області виникла пожежа хвойного лісу на площі 6 гектарів (2 га - верхового та 4 га - низового). Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 18.45 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС, співробітниками та спецтехнікою лісгоспу пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter