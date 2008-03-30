Понеділок в Україні буде дощовим і грозовим

У понеділок по всій території України, крім західних і північних областей, очікуються дощі, місцями сильні дощі й грози.

Як повідомляє Гідрометцентр, у цей день на заході й на півночі вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від -1 морозу до +4, удень + 8-13, на Закарпатті до +16; у Карпатах уночі 0-5 градусів морозу, удень + 1-6.

На іншій території дощі, окремі грози, у південній частині місцями сильні дощі, у горах Криму мокрий сніг, заметіль. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Криму місцями 25-30 м/с. Температура вночі + 2-7 тепла, удень + 6-11.

У Києві й області переважно без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від -1 до +4, удень + 8-13. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 31 березня найвища температура була +22,4 в 1968 р., найнижча -8,8 в 1929 р.

ICTV