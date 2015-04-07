На трасі "Київ-Чоп" на місяць обмежать рух
01:47, 07 квітня 2015Суспільство
1479 0
На ділянці траси автомобільної дороги державного значення М-06 "Київ-Чоп" у зв'язку з ремонтними роботами буде тимчасово обмежено рух транспорту
На трасі "Київ-Чоп" на місяць обмежать рух
Про це повідомляє прес-служба департаменту ДАІ МВС України
"Із 8 квітня по 8 травня, буде тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці 465-472 км", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожНа ремонт доріг витратять $400 мільйонів із кредиту Світового банку
Також зазначається, що рух транспортних засобів буде здійснюватися через селище Олесько і село Йосипівка Буського району.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter