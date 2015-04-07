На трасі "Київ-Чоп" на місяць обмежать рух

01:47, 07 квітня 2015
Суспільство
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На ділянці траси автомобільної дороги державного значення М-06 "Київ-Чоп" у зв'язку з ремонтними роботами буде тимчасово обмежено рух транспорту

київ-чоп

Про це повідомляє прес-служба департаменту ДАІ МВС України

"Із 8 квітня по 8 травня, буде тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці 465-472 км", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що рух транспортних засобів буде здійснюватися через селище Олесько і село Йосипівка Буського району.

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