На трасі "Київ-Чоп" на місяць обмежать рух

Про це повідомляє прес-служба департаменту ДАІ МВС України

"Із 8 квітня по 8 травня, буде тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці 465-472 км", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що рух транспортних засобів буде здійснюватися через селище Олесько і село Йосипівка Буського району.