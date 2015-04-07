В Одеській області через негоду знеструмлено 33 населені пункти

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області, 7 квітня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 33 населені пункти у 9 районах області,

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Зокрема, станом на 13.00, в Ізмаїльському, Саратському, Татарбунарському, Білгород-Дністровському, Біляївському, Болградському, Іванівському, Комінтернівському, Роздільнянському районах, а також в Одесі. Для відновлення енергопостачання населених пунктів залучено від обленерго 47 бригад, 145 людей особового складу ДСНС і 49 одиниць техніки.

Нагадаємо, в кінці березня УНІАН повідомляв, що через негоду в Україні залишилися знеструмленими понад 200 населених пунктів.