Суд відмовив Харківській міськраді визнати незаконним знесення пам'ятника Леніну

У Харкові суд відмовився визнати незаконним знесення пам'ятника Леніну на площі Свободи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне рішення Харківський апеляційний адміністративний суд виніс сьогодні, 7 квітня.

"Харківський апеляційний адміністративний суд відмовив міській раді у вимозі визнати незаконним розпорядження екс-голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Балути про знесення пам'ятника Леніну на пл. Свободи", - повідомили у прес-службі.

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За словами заступника юридичного департаменту Харківської міської ради Костянтина Прокоп'єва, міськрада звертатиметься до Вищого адміністративного суду з касаційною скаргою на рішення апеляційного суду.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2014 року під час кількатисячного мітингу в центрі Харкова на площі Свободи активісти намагалися звалити 8-метровий пам`ятник Леніну з постаменту. Ввечері цього ж дня голова Харківської ОДА Ігор Балута видав розпорядження про вилучення даного пам’ятника з реєстру пам’яток та демонтаж монумента, про що повідомив на брифінгу. Після брифінгу активісти з другої спроби звалили пам’ятник Леніну.

15 жовтня Харківська міськрада звернулася до суду з адміністративним позовом, у якому вимагала визнати незаконним та скасувати розпорядження Балути про вилучення з держреєстру та демонтаж пам`ятника Леніну на Площі Свободи.