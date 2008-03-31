Японці втрачають інтерес до сексу

Більш ніж чверть одружених пар в Японії не кохалася протягом багатьох років. Такі дані були опубліковані в недавньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров`я, пише газета Guardian.

Що старші стають японці, то менше їх цікавить сексуальне життя. Близько 42 відсотків сімей, де чоловік і дружина має від 20 до 30 років і які прожили разом не менш ніж 5 років, займаються сексом не рідше ніж один раз на тиждень. У п`ятидесятирічному віці майже 38 відсотків одружених японців взагалі не мають сексуальних контактів зі своєю половинкою.

Опитування показують, що близько 20 відсотків чоловіків і 15 відсотків дружин в Японії пояснюють небажання займатися сексом тим, що їм набридла їх друга половина. 15 відсотків одружених чоловіків говорять, що секс їм не в радість, оскільки вони дуже втомлюються на роботі.

Згідно даним дослідження, проведеного компанією Durex, житель Японії, в середньому, займається сексом близько 45 разів на рік. Ця цифра істотно нижча за загальносвітовий показник - 103 рази на рік.

Лента.ру