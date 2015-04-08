В Україні вийде перший молодіжний веб-серіал

04:16, 08 квітня 2015
Суспільство
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Перший Національний канал України анонсував швидкий вихід на телеекрани першого українського веб-серіалу.

5baksiv.net

BBC Media Action спільно з Першим національним завершують роботу над веб-серіалом про молодь України під назвою 5baksiv.net, пише zn.ua.

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На офіційних сторінках серіалу в соціальних мережах повідомляється, що він розповість глядачам про проблеми і радощі молоді, курс долара, дискотеки, успіхи і провали, а його головними героями стануть Зеник і Макс.

Дату прем'єри поки не уточнили.

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