У Харкові на Великдень метро працюватиме цілодобово

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства "Харківський метрополітен".

"З метою створення умов для комфортного пересування по місту у Великодню ніч, з 11 на 12 квітня, метрополітен буде забезпечувати перевезення пасажирів з 20-хвилинним інтервалом руху поїздів", - повідомили у метрополітені.

Читайте такожПатріарх Філарет закликає до Великоднього миру на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 12 квітня метро працюватиме на годину довше і відкриється на Великдень на годину раніше.