У Харкові на Великдень метро працюватиме цілодобово

14:12, 08 квітня 2015
Суспільство
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У Харкові на Великдень 12 квітня метрополітен працюватиме цілодобово.

metro.kharkov.ua

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства "Харківський метрополітен".

"З метою створення умов для комфортного пересування по місту у Великодню ніч, з 11 на 12 квітня, метрополітен буде забезпечувати перевезення пасажирів з 20-хвилинним інтервалом руху поїздів", - повідомили у метрополітені.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 12 квітня метро працюватиме на годину довше і відкриється на Великдень на годину раніше.

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