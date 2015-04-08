У Харкові на Великдень метро працюватиме цілодобово
14:12, 08 квітня 2015Суспільство
46 0
У Харкові на Великдень 12 квітня метрополітен працюватиме цілодобово.
12 квітня метрополітен працюватиме цілодобово / metro.kharkov.ua
Про це повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства "Харківський метрополітен".
"З метою створення умов для комфортного пересування по місту у Великодню ніч, з 11 на 12 квітня, метрополітен буде забезпечувати перевезення пасажирів з 20-хвилинним інтервалом руху поїздів", - повідомили у метрополітені.
Читайте такожПатріарх Філарет закликає до Великоднього миру на Донбасі
Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 12 квітня метро працюватиме на годину довше і відкриється на Великдень на годину раніше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter