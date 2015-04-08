На Волині згоріла 315-річна дерев'яна церква (відео)

У центрі міста Камень-Каширський Волинської області повністю згорів дерев`яний Свято-Іллінський храм, збудований на початку XVIII століття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Волинській області, інформація про пожежу надійшла до служби «101» 7 квітня о 21.37.

«На гасіння пожежі, окрім підрозділів із райцентру, за підвищеним номером виклику були направлені рятувальники з Ратного, Ковеля та Любешова, а також місцеві пожежні команди сіл Брониця, Сошичне, Воєгоща та пожежний підрозділ Камінь-Каширського лісгоспу – усього 10 автомоблів. Ліквідація пожежі зафіксована о 01:42», - йдеться у повідомленні.

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Збитки та причина пожежі встановлюються.

За словами речника Волинської єпархії УПЦ Валентина Марчука, під час пожежі вдалося врятувати церковне начиння, ризницю і деякі ікони.

Довідка УНІАН. Свято-Іллінська церква м. Камінь-Каширський – пам`ятка архітектури національного значення. Була збудована у 1700 році. Трьох-зубна, однокупольна, дерев`яна церква зведена на кам`яному фундаменті.