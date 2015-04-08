Більше 60% українців не дотримуються посту перед Великоднем - дослідження

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова щодо ставлення українців до великого посту.

Із них 27,8% дотримуються посту частково, а 7,3% українців заявили, що суворо дотримуються посту.

Близько двох третин опитаних (63,4%) не дотримуються посту, 1,4% респондентів не визначилися з відповіддю.

Частіше посту дотримуються жінки (9,0% повністю і 32,0% частково), ніж чоловіки (5,2% повністю і 22,8% частково). Дещо зростає частка опитаних, які дотримуються посту, зі збільшенням віку: серед респондентів віком від 18 до 24 років 71,0% не дотримуються посту, серед респондентів старших 60 років таких - 57,0%.

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У Західному регіоні України посту дотримуються частіше, ніж в інших регіонах: 13,3% опитаних дотримуються посту повністю, а 56,2% - частково. Водночас у решті регіонів повністю дотримуються посту від 2,7% до 7,1%, а частково – від 13,6% до 23,7%.

Під час опитування респонденти, які повністю або частково дотримуються посту, називали причини цього (могли назвати кілька причин). Серед тих, хто повністю або частково дотримується посту, більшість (54,6%) зазначили, що це відповідає їх релігійним переконанням. Трохи менше третини зазначили, що це традиція народу (31,3%) та що це корисно для здоров’я (30,1%) Решту причин називали рідко.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 березня 2015 року в усіх регіонах України за винятком Криму. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. Дослідження проведене за підтримки Уряду Швеції.