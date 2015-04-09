Cьогодні - Чистий Четвер

Цього дня православна церква нагадує вірянам про чотири події: омовіння ніг Спасителем Своїм учням на знак смирення та любові до них, звершення Тайної Вечері і встановлення Святої Євхаристії, молитву Господа у Гефсиманському саду та зраду одного з учнів Христових - Юди, який за 30 срібників продав Господа, повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви.

“Саме в цей день, у Страсний Четвер, в Єрусалимі відбувається спомин того, що зробив Христос на Тайній Вечері - омовіння ніг. Тисячі паломників з усього світу прибувають до Єрусалиму, щоб помолитись на Святій Землі та побачити це дійство. Патріарх Єрусалимський після звершення Божественної літургії перед храмом Гробу Господнього звершує чин омовіння ніг. Пригадуючи Євангельські події Патріарх омиває ноги 12 священнослужителям, які символізують собою 12 апостолів”, - розповів секретар Вченої ради Київської духовної академії ієромонах Віктор (Коцаба).

Читайте такожВ Україні відзначають БлаговіщенняЗа словами отця Віктора, в українській православній церкві також існує традиція омовіння ніг, але вона не є особливо розповсюдженою.

“У нашій Церкві у цей день за Божественною Літургією відбувається приготовлення Святих Дарів для зберігання на цілий рік — на випадок потреби причащати хворих”, - коментує він.

Увечері Страсного Четверга у православних храмах відбувається богослужіння, під час якого читаються 12 уривків з Євангелія про Страсті Христові. Під час цих читань віряни стоять із запаленими свічками, які, за традицією, після служби приносять додому та наносять зображення хреста на одвірку над входом в дім.

У народі Страсний Четвер також називають «чистим» або «Живним», бо з цього дня починаються особливі приготування до святкування Пасхи - віруючі прибирають у домівках, а також починають пекти паски та фарбувати великодні крашанки.