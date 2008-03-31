В День гумору погода зіграє з українцями злий жарт

За прогнозами синоптиків вночі 1 квітня у центральних областях України пройдуть сильні дощі, на заході, а вдень на сході країни, в Криму та Приазов`ї - невеликий дощ. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в західних областях до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, у південній частині, східних областях та на крайньому заході країни 10-15° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

2 квітня місцями очікується невеликий дощ, вдень з грозою, лише вночі у північних та західних областях переважно без опадів; 3 квітня в Україні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, на півдні до 9° тепла; вдень 9-14°, на узбережжі морів 8-11°.

4-5 квітня в західній половині часом дощі (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території короткочасні дощі (4 квітня місцями), подекуди грози. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-14°, у східній частині та в Криму до 16° тепла, в західних областях місцями 6-7° тепла; у Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

У Києві та області 1 квітня буде хмарно, часом дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°. По області хмарно. Часом дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

2-3 квітня утримається мінлива хмарність. 2 квітня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; 3 квітня помірні дощі, окремі грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 9-14°.

4- 5 квітня - часом дощ, подекуди гроза. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.