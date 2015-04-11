Патріарх Філарет у Володимирському соборі передасть Благодатний Вогонь віруючим

Сьогодні о 20:00 у Володимирському Кафедральному Патріаршому соборі Києва (Київ, бульвар Тараса Шевченка, 20) Святійший Патріарх Філарет зустріне і передасть віруючим Благодатний Вогонь з Єрусалиму привезений офіційною делегацією Української Православної Церкви Київського Патріархату. Про це повідомляє прес-центр Київської патріархії.

Як зазначається в повідомленні, делегація Волинської єпархії УПЦ Київського Патріархату на запрошення Єрусалимської Православної Церкви у Велику суботу, 11 квітня 2015 року відвідала Храм Воскресіння Христового у Єрусалимі та біля Ковуклії отримали Вогонь.

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Ввечері літак з Єрусалиму прибуває у аеропорт Бориспіль, а о 20:00 Вогонь прибуде до Володимирського Патріаршого собору.

Благодатний Вогонь — поширена у православ'ї назва вогню, використовуваного у великодній церемонії виносу Святого Світла з Гробу Господнього, в Єрусалимському Храмі Воскресіння. Церемонія проводиться у Велику суботу сумісно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви. Винесення Благодатного Вогню символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто воскресіння Господа, зазначається в повідомленні.