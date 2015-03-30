В МВС оголосили місячник добровільної здачі зброї

Про це повідомляється на сайті МВС.

"Громадяни, які добровільно звернуться до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.

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Також в МВС обіцяють, що громадяни, які у вказаний термін добровільно здадуть до органів внутрішніх справ мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, у подальшому матимуть можливість оформити відповідні документи, зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.

Пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, будуть реєструватися у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України, - зазначили в МВС.

По детальні роз’яснення можна звернутися до працівника дозвільної системи або до дільничного інспектора міліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що Аваков різко відповів критикам вимоги МВС терміново здати незаконну зброю.