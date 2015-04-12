Кернес зажадав від міліції Харкова пояснити, чому допустили знесення пам'ятників радянським діячам

Більшість молодих людей, що сносили монументи, були у балаклавах і камуфляжі передає Эхо Москвы.

Вони чіпляли пам'ятники за допомогою залізного троса до мікроавтобусу, після чого валили їх з постаментів.

Відео зі знесенням пам'ятників радянським діячам з'явилося в Інтернеті. З нього випливає, що акцію провела громадська організація Громада Харкова.

Під час знесення пам'ятника російському революціонеру та учаснику Громадянської війни Руднєву на однойменній площі приїхала міліція.

Читайте такожЗнесення трьох радянських пам'ятників у Харкові кваліфікували як хуліганство

Але втручатися правоохоронці не стали і пам'ятник, як і попередні, опинився на землі, а потім його поклали у фургон і кудись відвезли.

Голова Харкова Кернес закликав спочатку розібратися із правоохоронцями. «Нехай вони нам дадуть відповідь, як це вийшло», - сказав Кернес. Але не відповів на запитання журналістів чи буде місцева влада відновлювати монументи.

Учасники знесення заявили, що так вони цитата «привели в дію закон про засудження комуністичного режиму».

Кілька днів тому Верховна Рада ухвалила закон про заборону комуністичного і нацистського тоталітарних режимів в Україні та їхньої символіки. Документ зобов'язує місцеву владу демонтувати пам'ятники радянським і партійним діячам та перейменувати всі географічні назви, пов'язані з радянським періодом.

МВС України розцінило як хуліганство знесення трьох пам'ятників у Харкові. У багатьох містах країни, включаючи Київ, раніше були демонтовані пам'ятники Володимиру Леніну.