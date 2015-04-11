У Харкові вночі повалили три пам'ятники діячам СРСР (фото, відео)

У Харкові невідомі в ніч на 11 квітня повалили три пам’ятники діячам радянської епохи.

Як передає кореспондент УНІАН, відеозапис повалення монументів був розміщений в Інтернеті.

На відеозаписі видно, як кілька молодих хлопців у балаклавах повалили пам’ятник Серго Орджонікідзе перед адміністративним корпусом Харківського тракторного заводу на Московському проспекті, пам’ятник Миколі Руднєву на площі Руднєва перед будівлею Апеляційного суду Харківської області в центрі міста та пам’ятник Якову Свердлову на Полтавському шляху.

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Молоді люди чіпляли пам’ятники за допомогою залізного тросу до мікроавтобуса, після чого валили їх із постаментів.

Працівники міліції, які підійшли до людей у балаклавах на площі Руднєва, не завадили їм завалити пам’ятник діячу радянської епохи.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада України прийняла закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".