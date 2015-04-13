В районі донецького аеропорту загинув журналіст

Про це Громадському повідомив старший української координаційної групи координаційного центру з контролю за припиненням вогню в Донецьку, полковник Андрій Ліщинський.

Він розповів, що, за даними різних джерел, у машині їхали двоє місцевих журналістів. За попередньою інформацією, в авто потрапив снаряд ПТУР (протитанкова керована ракета – ред.). Один журналіст загинув. Інший кореспондент вижив, так як йому вдалось вистрибнути з машини. Імена журналістів наразі невідомі.

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Крім того, Ліщинський повідомив, що в районі аеропорту тривають бої. Станом на 18.00 було зафіксовано 90-100 випадків порушення режиму тиші, вчора – близько 100.

Як відомо, штаб АТО нарахував 35 обстрілів бойовиків протягом доби.