Роскомнагляду дозволили читати листування користувачів у соцмережах

Постанова від 8 квітня була опублікована на сайті уряду Росії в понеділок, 13 квітня.

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Постанова уряду дає Роскомнагляду право встановлювати факти прийому, передачі, доставки та обробки повідомлень, будь то голосова інформація, письмовий текст, зображення, звуки або «інші електронні повідомлення», пише Дождь.

Крім того, Роскомнадзор зможе переглядати і аналізувати ресурси організатора поширення інформації, а також записувати і фіксувати доступні користувачам дії.

Перевіряти листування відомство буде тільки на запит від правоохоронних органів, які ведуть оперативно-розшукові заходи. Перевірка листування буде проводитися двічі - друга інспекція повинна пройти в строк, що не перевищує 60 днів.

Відомості про результати перевірки Роскомнагляд буде розміщувати на своєму офіційному сайті протягом п'яти днів з дня затвердження акта. Склад цих відомостей відомство буде визначати самостійно.