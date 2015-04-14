У Костянтинівці затримали чоловіка, який намагався спалити прапор України

Інспектори ДАІ пішли у вказаному напрямку і побачили, що зловмисник, сховавшись за кут будинку, намагався спалити прапор, передає ТСН.

На місце була викликана слідчо-оперативна група. 45-річний житель Костянтинівки був затриманий і доставлений у відділення міліції.

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Тепер чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі за публічну наругу над державною символікою.