Росіян запрошують відпочивати на пляжі Джанкоя

Третє місце в цьому рейтингу зайняло місто Джанкой, розташоване в північно-східній частині Криму, пишуть Новости Крыма.

Як написано на сайті, "тихе і спокійне місто Джанкой у Криму славиться прекрасними краєвидами і сухим м'яким кліматом. Бюджет тут становить 1980 рублів на добу. Місто часто називають «воротами півострова»: воно наче відкриває собою Крим. Головною визначною пам'яткою околиць є Калиновський парк-заповідник. На його території трапляються понад 100 видів птахів, поселення куликів, чайок і бакланів. Більше дізнатися про історію Криму можна в краєзнавчому музеї Джанкоя. Це місто - знахідка для тих, хто шукає спокійний і розмірений відпочинок".

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Раніше Перший канал РФ, повідомляючи про негоду в Криму, розповів, як у Сімферополі, який не має виходу до моря, розмило набережну, і "вітер відносив у море машини".