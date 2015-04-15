З магазинів Севастополя зникають дешеві українські продукти

14:20, 15 квітня 2015
Суспільство
625 0

У Севастополі продовжують зникати дешеві українські продовольчі товари.

Фото УНИАН

Російські продукти, які завозять на місце українських, обходяться покупцям дорожче. Про це Крим.Реалії повідомляють місцеві жителі.

Зокрема, як зазначають мешканки Севастополя, спочатку в магазинах майже повністю зникла українська молочна продукція, за винятком деяких видів сирів, які ще можна знайти в магазинах, що підтримують зв'язок із материком.

«В даний час швидкопсувних українських молочних товарів в місцевих магазинах вже не видно: постачальники «імпортозамінюють» українську молочну продукцію кримською та краснодарською, які за цінами вище», - розповідають севастопольці.

Читайте такожОкупанти відбирають роботу у кримчан без російського паспорта

Чоловіки-покупці звертають увагу на те, що в квітні в севастопольських магазинах почало пропадати і дешеве українське пиво.

Як повідомив 50-річний Володимир, який проживає в севастопольському мікрорайоні «Льотчики», нещодавно українське пиво «Чернігівське» і деякі інші дешеві сорти цього напою вільно продавалися в Севастополі за 70 - 75 рублів за літрову пляшку. Тепер же в севастопольських магазинах пропонують здебільшого різні сорти краснодарського пива за ціною 100 - 120 рублів за літр і вище.

В цілому, покупці-чоловіки зазначають, що російське спиртне, зокрема горілка, виявилася істотно дорожчою за українську: дешеві сорти російської горілки приблизно в півтора рази дорожчі подібних за якістю сортів української.

Читайте такожНарощування Росією військ в Криму несе загрозу для країн Чорноморського регіону – дипломат

У севастопольських магазинах поки ще можна знайти крупи українських виробників (рис, пшоно, гречка, вівсянка), мінеральну воду («Моршинська», «Прозора», «Поляна квасова»), а на ринку - херсонські яблука.

Раніше в Севастополі стали відчувати дефіцит у дешевих українських ліках. Місцеві жителі змушені шукати російські аналоги, які, як правило, або коштують дорожче, або взагалі відсутні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter