З магазинів Севастополя зникають дешеві українські продукти

Російські продукти, які завозять на місце українських, обходяться покупцям дорожче. Про це Крим.Реалії повідомляють місцеві жителі.

Зокрема, як зазначають мешканки Севастополя, спочатку в магазинах майже повністю зникла українська молочна продукція, за винятком деяких видів сирів, які ще можна знайти в магазинах, що підтримують зв'язок із материком.

«В даний час швидкопсувних українських молочних товарів в місцевих магазинах вже не видно: постачальники «імпортозамінюють» українську молочну продукцію кримською та краснодарською, які за цінами вище», - розповідають севастопольці.

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Чоловіки-покупці звертають увагу на те, що в квітні в севастопольських магазинах почало пропадати і дешеве українське пиво.

Як повідомив 50-річний Володимир, який проживає в севастопольському мікрорайоні «Льотчики», нещодавно українське пиво «Чернігівське» і деякі інші дешеві сорти цього напою вільно продавалися в Севастополі за 70 - 75 рублів за літрову пляшку. Тепер же в севастопольських магазинах пропонують здебільшого різні сорти краснодарського пива за ціною 100 - 120 рублів за літр і вище.

В цілому, покупці-чоловіки зазначають, що російське спиртне, зокрема горілка, виявилася істотно дорожчою за українську: дешеві сорти російської горілки приблизно в півтора рази дорожчі подібних за якістю сортів української.

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У севастопольських магазинах поки ще можна знайти крупи українських виробників (рис, пшоно, гречка, вівсянка), мінеральну воду («Моршинська», «Прозора», «Поляна квасова»), а на ринку - херсонські яблука.

Раніше в Севастополі стали відчувати дефіцит у дешевих українських ліках. Місцеві жителі змушені шукати російські аналоги, які, як правило, або коштують дорожче, або взагалі відсутні.