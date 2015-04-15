В ОБСЄ повідомили про понад 700 вибухів за день навколо Донецька

Про це йдеться в денному звіті місії за 14 квітня, оприлюдненому сьогодні.

Зокрема, представники місії спостерігали за триваючими інтенсивними бойовими зіткненнями на території Донецького аеропорту (11 км на північний захід від Донецька) та навколо нього, а також особливо навколо Авдіївки (17 км на північний захід від Донецька).

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При цьому зазначається, що на залізничному вокзалі в Донецьку з 13:10 до 19:00 спостерігачі чули понад 700 вибухів, половина з яких була спричинена використанням важкого озброєння, з танків та мінометів, з 82-міліметрового та 120 міліметрового калібру.