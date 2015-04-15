Юнкер зустрінеться з депутатами Верховної Ради

Про це Немиря сказав у середу в Брюсселі в інтерв`ю журналістам, передає власний кореспондент УНІАН.

”Після участі Юнкера в самміті (самміт Україна-ЄС, запланований на 27 квітня в Києві) планується його зустріч з парламентом, представниками коаліції та опозиції, що є важливо”, - сказав він.

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Немиря нагадав, що, як правило, під час традиційних самітів таких зустрічей не відбувалося. ”Це дуже важливо”, - підкреслив депутат.