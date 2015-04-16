У Польщі в ДТП загинули четверо українців

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Згідно з повідомленням, загинули 21-річна уродженка Івано-Франківської області, 19-річна чернівчанка та двоє чоловіків віком 18 та 20 років.

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