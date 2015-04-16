Тіла двох загиблих в катастрофі Boeing-777 на Донбасі ще не знайдені

Про це заявили міжнародні експерти, які працюють на місці авіакатастрофи, передає Бі-бі-сі. "Всього виявлено тіла 296 осіб. Ще двоє залишилися незнайденими", - заявив малайзійський експерт Майкл Маршалл.

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За його словами, під час минулого відвідування місця падіння літака 3 тижні тому фахівці виявили останки людських тіл.

Група міжнародних експертів напередодні прибула в Донецьк, і сьогодні вранці почала дослідження місця авіакатастрофи. Як очікується, остаточні висновки будуть оприлюднені через рік після аварії.

Як повідомляв УНІАН, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий бойовиками 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб, які знаходились на борту літака, загинули.