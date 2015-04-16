Вбивць журналіста Сергія Сухобока затримали

Вбивство сталося на побутовому ґрунті, повідомляє прес-служба МВС у місті Києві.

Журналіст жив на дачі товариша на Русанівських садах у Києві та останні кілька місяців конфліктував з сусідами. У вечір вбивства двоє агресивно налаштованих чоловіків, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, прийшли до Сухобока з'ясовувати стосунки, після чого почали бити журналіста - спочатку в будинку, потім на вулиці.

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Працівники міліції виявили підозрюваних за місцем проживання. В присутності понятих у будинку вилучили їхній одяг з бурими плямами. Його направили на експертизу.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління розпочато кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років. Щодо затриманих обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Як повідомив на сайті Обком, співзасновником якого був Сухобок, головний редактор сайту Олексій Миронов, Сухобок жив у Києві після того, як виїхав з Донецька.

Прощання з журналістом відбудеться в п'ятницю, 17 квітня.