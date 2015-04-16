Справу мера Запоріжжя Сіна передали до суду

Його підозрюють у вчиненні кримінального злочину за ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу ("грубе порушення законодавства про працю"), передає радіо "Свобода".

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Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2014 року міський голова уклав контракти з керівниками комунальних закладів та установ охорони здоров’я міста строком на три місяці. У прокуратурі зазначають, що таким чином він грубо порушив вимоги закону "Основи законодавства України про охорону здоров’я" та законодавства про працю, якими передбачено укладання таких контрактів на строк від трьох до п’яти років.

Кримінальну справу відносно міського голови Запоріжжя відкрили в січні. На час досудового розслідування йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави.

У лютому міський голова Запоріжжя заявив, що вирушив у зону АТО, взявши відпустку. Тоді деякі ЗМІ повідомили, що Олександр Сін взяв відпустку, аби сховатися від слідства.