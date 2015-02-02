Мер Запоріжжя заявляє, що взяв відпустку і вирушив у зону АТО

Про це він написав у Facebook.

"Шановні запоріжці! Кілька днів тому я побував у розташуванні Запорізької бригади Національної гвардії України під Маріуполем. Багато чого з того, що я там побачив, зрозумів і відчув, вразило мене до глибини душі. Люди, яких я зустрів, - справжні герої, які нікому не демонструють свій щоденний героїзм. Саме там я зрозумів, що як чоловікові, як патріота України, мені просто необхідно внести свій внесок у справу захисту нашої Батьківщини. І я прийняв рішення взяти відпустку і поїхати в АТО", - написав він.

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