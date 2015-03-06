Мера Запоріжжя оштрафували на 85 гривень за лайку на адресу Ляшка (відео)
Сін каже, що буде оскаржувати рішення суду в апеляційній інстанції.
За лайку на адресу народного депутата Олега Ляшка міського голову Запоріжжя Олександра Сіна оштрафували на 85 гривень, повідомляє Громадське.
Ще 36 гривень йому треба заплатити за судові витрати. Сам Сін каже, що буде оскаржувати рішення суду в апеляційній інстанції.
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Нагадаємо, що у грудні 2014 року під час скандального візиту на сесію міськради у Запоріжжі нардепа Олега Ляшка Олександр Сін нецензурно послав як народного обранця, так і всіх, хто перебував у сесійній залі міськради.
"Ви вважаєте, що запорожці - бидло, яке можна нагнути з Києва, щоб ми тут танцювали під вашу дудку? Ми місто - вільних людей! Пішли ви на х*й з цього міста!", - заявив Сін 10 грудня.