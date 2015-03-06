Мера Запоріжжя оштрафували на 85 гривень за лайку на адресу Ляшка (відео)

За лайку на адресу народного депутата Олега ‎Ляшка міського голову ‎Запоріжжя Олександра Сіна оштрафували на 85 гривень, повідомляє Громадське.

Ще 36 гривень йому треба заплатити за судові витрати. Сам Сін каже, що буде оскаржувати рішення суду в апеляційній інстанції.

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Нагадаємо, що у грудні 2014 року під час скандального візиту на сесію міськради у Запоріжжі нардепа Олега Ляшка Олександр Сін нецензурно послав як народного обранця, так і всіх, хто перебував у сесійній залі міськради.

"Ви вважаєте, що запорожці - бидло, яке можна нагнути з Києва, щоб ми тут танцювали під вашу дудку? Ми місто - вільних людей! Пішли ви на х*й з цього міста!", - заявив Сін 10 грудня.