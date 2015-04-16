Президент підписав закон про держзакупівлі ліків за участю міжнародних організацій

Про це він заявив на засіданні Національної ради реформ з розгляду пропозицій Міністерства охорони здоров'я з реформування галузі.

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У вступному слові президент сказав, що підписав закон, який передбачає здійснення державних закупівель ліків за участю міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Міжнародний досвід свідчить, що запровадження такої процедури дозволить заощадити тільки на закупівлі ліків до 40%.

«Це буде потужний удар по фармакологічній мафії, яка 23 роки гріла руки на здоров'ї людей», - заявив президент.

Також Петро Порошенко заявив, що реформування галузі охорони здоров'я є сьогодні одним з головних пріоритетів. «Важко знайти галузь, де ситуація була б настільки кричуще проблемною, настільки запущеною і настільки корумпованою. Національна система охорони здоров'я перетворилася в національну катастрофу», - сказав президент. За його словами, «головне, чого не вистачає в цій сфері, - правди і відповідальності».

«Не вистачає чесного визнання, що безкоштовна медицина - це один з найбільших міфів сучасності, яким українські політики з року в рік дурять людей», - зазначив Петро Порошенко, закликавши позбутися цього міфу.

Президент зазначив, що в безкоштовну медицину вірять до тих пір, поки не захворіють і не з'явиться необхідність звертатися до лікарів. «Правда полягає в тому, що за медичні послуги хтось повинен платити, і держава сама з цим не впорається, - заявив президент.

Він додав, що треба запроваджувати ефективну систему реформованої медицини.

Глава держави зазначив, що стратегія реформування галузі повинна бути націлена на те, щоб в центрі уваги було не ліжко-місце, а пацієнт.