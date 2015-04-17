Помер відомий український художник Микола Стороженко

Про це повідомляється на сайті НАМУ.

Стороженко працював у галузі станкового та монументального живопису, а також книжкової графіки, віртуозно володів різними художніми техніками.

Близько 40 років викладав у Київському державному художньому інституті Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

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За розписи церкви Миколи Притиска на Подолі художника нагородили Золотою медаллю Академії мистецтв України. Найбільшу відомість художнику принесли такі його роботи як монументальне панно «Осяяні світлом» (1978-1989, Інститут фізики НАНУ); композиції «Т. Шевченко і світ» (1988) та «Світло волі» (1989, Національний музей Тараса Шевченка); мозаїка «Україна скіфська - Еллада степова» (1990-1992, пансіонат «Гілея» у смт Лазурне Херсонської області); сакральні композиції у церкві Миколи Притиска в Києві («Трійця», архангели «Гавриїл», «Михаїл», «Рафаїл», «Уриїл», «Св. Миколай Мерлікійський», «Св. княгиня Ольга,1998-2000); станкові твори «Орфей і Евридика» (1993), «Офіра Ґонти» (1994), триптих «Земний хрест», «Різдво», «Воскресіння» (1995) та інші.

Також йому належать ілюстрації до видань «Болгарські народні казки» (1976-1977), «Українські народні казки» (1982-1985), до творів Михайла Коцюбинського, Панаса Мирного, Івана Франка, Лесі Українки та ін. Створив монументальне полотно «Передчуття Голгофи» (2007-2013).

За ілюстрації до казки «Котигорошко» з «Українських народних казок» Микола Стороженко у 1988 році удостоєний Шевченківської премії.