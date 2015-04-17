Ложкін анонсував екскурсії до Адміністрації президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Адміністрації президента Борис Ложкін повідомив журналістам під час презентації в АП арт-проекту Second Floor Art Center.

В рамках арт-проекту відбулось відкриття виставки «Діячі. Видатні особистості України», де представлено галерею графічних портретів культурних та історичних постатей України.

Читайте такожЛожкін задекларував майже 100 мільйонів гривень, дачу на 500 квадратів і дві іномаркиЛожкін повідомив, що молоді талановиті художники з усієї України запропонували свіжий та неочікуваний погляд на видатних діячів, втілений мовою сучасного графічного мистецтва.

"В Адміністрації виставка перебуватиме кілька тижнів, після чого вона поїде в подорож Україною. А в нашій галереї відкриється наступна виставка", - сказав Ложкін.

"З наступної суботи розпочнуться екскурсії коридорами адміністрації. Крім галереї, відвідувачів запросять також до Будинку з химерами та Будинку вдови, яка плаче", - додав Ложкін.