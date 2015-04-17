Призначений новий директор Національного інституту раку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, під час урочистостей перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександра Павленко зазначила, що відкритий конкурс на посаду керівника загальнодержавної онкологічної установи та відкритий діалог фахівців закладає фундамент для створення нової процедури публічного відбору для залучення в медичну галузь професіоналів найвищого ґатунку. Саме такої кадрової політики МОЗ України прагнутиме досягти в майбутньому.

Читайте такожУ Національному інституті раку виявлено кричущі порушення

14 квітня міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі підписав наказ про призначення Колесник на посаду директора Національного інституту раку та уклав з нею контракт з на п’ять років.

Як повідомлялося, попередній директор Національного інституту раку Ігор Щепотін був звільнений з цієї посади 11 лютого після закінчення терміну дії контракту.