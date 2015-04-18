Міліція в Харкові відкрила справу за фактом повалення двох пам'ятників Леніну

У Харкові міліція відкрила кримінальне провадження за фактом повалення двох пам’ятників Леніну.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними міліції, сьогодні, 18 квітня, відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція кримінальної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові вночі 18 квітня невстановлені особи повалили два пам'ятника Леніну, які були розташовані на територіях вишів у Київському районі міста.