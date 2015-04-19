Бойовики заявляють про передачу тіл 11 військових, які загинули під Дебальцевим
09:43, 19 квітня 2015Суспільство
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У так званій Донецькій народній республіці заявляють про передачу українській стороні тіл 11 солдатів, які загинули під Дебальцевим.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на інформаційний ресурс бойовиків.
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"Ми передали українській стороні тіла 11 українських силовиків, які загинули під Дебальцевим. Тіла були вивезені в Україну через територію "ЛНР", - повідомила представник так званої комісії у справах військовополонених "ДНР" Лілія Родіонова
За її словами, всього "ДНР" відправила в Україну понад 80 тел військових.
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