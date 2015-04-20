Троє військових загинули в ДТП під Донецьком - МВС

Як розповів у ефірі телеканалу новин "24" заступник начальника управління МВС у Донецькій області Ілля Ківа, хлопці потрапили у ДТП, повертаючись із бойового завдання.

"Хлопці виконували бойове завдання, це були військові. У селі Гродівка вони чи то не впоралися з керуванням, чи то (зараз ми розслідуємо) врізалися в залізобетонний стовп і загинули. Зараз ведеться слідство за даним фактом" - розповів Ківа.

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Пізніше в телефонному коментарі він уточнив, що в результаті ДТП 3 українських бійців загинуло, ще 2 перебувають у важкому стані.