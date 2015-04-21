У Криму тривають обшуки та арешти: затримали оператора телеканалу ATR

Як повідомляє Радіо Свобода, заступник генерального директора ATR Ліля Буджурова написала у Facebook: «Ескендеру інкримінують участь у мітингу 26 лютого».

У свою чергу журналіст Осман Пашаєв повідомив, що Небіев затриманий Слідчим комітетом РФ. «Справу веде Булат Равильевич Азізов. Тут, мабуть, особливий цинізм у тому, щоб справи проти кримських татар вели казанські (татари). Слідчий у справі – Павло Нікель. Теж молодець. Затримання після заходу сонця, як і рано вранці – як має бути», – написав Пашаєв у Facebook.

Небіева затримали ввечері 20 квітня після обшуку в його будинку. Раніше у справі 26 лютого був заарештований ще один кримський татарин – Алі Асанов.

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26 лютого 2014 року під кримським парламентом зібралися одночасно кілька тисяч прихильників Меджлісу і «Русского единства». Організаторами заходів були голова Меджлісу Рефат Чубаров і лідер «Русского единства» Сергій Аксьонов. Тоді в результаті зіткнень двоє людей загинули. Слідчий комітет РФ порушив за цим фактом кримінальну справу.

У рамках її розслідування «за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях» 29 січня 2015 року був затриманий заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2015 року, а потім її продовжили до 19 травня.