У Криму люди в камуфляжі затримали представника Контактної групи з прав людини

Про це повідомляє Крим. Реалії з посиланням на першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.

За його інформацією, у будинку затриманого в Ялті правоохоронці мають намір проводити обшук, куди вони в даний момент прямують разом з Емір-Усеін Куку.

Як стало відомо від представників Меджлісу, брати Емір-Усеіна Куку при його затриманні спробували зафіксувати те, що відбувається. Однак люди в камуфляжній формі не дозволили їм це зробити. При цьому одному з братів були нанесені тілесні ушкодження. Причини, по яким провели дане затримання, поки невідомі.

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Колеги Емір-Усеіна Куку з Контактної групи, зокрема Маммет Мамбетов, також підтверджують його затримання.

Одним з останніх затриманих і надалі заарештованих в Криму став Алі Асанов, якого залучають у «справі 26 лютого» в якості обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Російської Федерації («Участь у масових заворушеннях»). 17 квітня Київський районний суд Сімферополя обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.