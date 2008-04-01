Забито перший гол у чемпіонаті Європи-2012

Сьогодні опівдні на Думській площі Одеси вперше за участю мера Едуарда ГУРВІЦА, його заступників і депутатів міськради відбулося урочисте відкриття Гуморини.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі перед будівлею мерії учасники свята сміху несподівано виявили «родовище одеського гумору». Право повернути вентиль в «установці по видобутку гумору» було надане одному із засновників свята - письменникові-гумористові Валерію ХАЇТУ. Після повороту вентиля з «установки» одесити і гості міста, у тому числі туристи і журналісти з різних міст України, а також з Білорусі, Болгарії, Латвії, Литви, Росії, Румунії і Туреччини, стали свідками того, як у небо піднялися тисячі різнобарвних повітряних куль.

Після святкового фейєрверку, присвяченого 35-річчю Гуморини, на Потьомкінських сходах стартувало театралізоване шоу "Одеса забиває перший гол у чемпіонаті Європи-2012". До гігантських футбольних ворiт, установлених на Суворівському спуску, полетіли 2012 м`ячів.

Між тим, насправді свято гумору почалося напередодні - «Програмою дострокової зустріч Гуморини», яку організувало в Літературному музеї творче об’єднання «Лялькова Одесса».

Як повідомляв УНІАН, митці представили одеситам веселу композицію ляльок на чолі з «Головним одеситом – Костею-моряком» і «Kiss mi», а також Мерлін Монро з Леонідом Брежнєвим, що становила лише невелику частину розгорнутої зараз експозиції ляльок, у тому числі Юлії ТИМОШЕНКО, Володимира ПУТІНА, Ріната АХМЕТОВА, Юрія ЛУЦЕНКА, Романа АБРАМОВИЧА, Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО.

Cьогодні вранці у саду скульптур Літературного музею перед очима одеситів та гостей міста постали ще два мистецькі образи у вигляді міні-пам’ятника письменникам Іллі Ільфу і Євгену Петрову. Виступаючи на церемонії, дочка одного зі знаменитих гумористів Олександра IЛЬФ заявила, що київський скульптор Олег ЧОРНОIВАНОВ виправдав її „найкращі очікування”.

Доповнюючи її, директор Літмузею Тетяна ЛIПТУГА зауважила: "Ми не лише говоримо, а часто й думаємо при посередництві образів, створених нашими незабутніми земляками. У їхній творчості уособлено кращі риси одеського характеру, одеського світосприйняття".

Ініціатор саду скульптур Леонід ЛІПТУГА, що також виступив на церемонії, додав: „Авторська група вирішила, що відкрита нині композиція стане початком нового етапу розвитку саду скульптур Літмузею. У рамках проекту «Діамантовий вінець Одеси» щоразу на старті Гуморини передбачається відкривати пам`ятник одному з найбільш видатних одеситів або людині, яка відіграла важливу роль в історії міста”.

Із саду скульптур Літературного музею більшість учасників дійства перемістилися на площу перед Воронцовським палацом, де об 11.00 організатори Гуморини ініціювали конкурс артистів на краще виконання творів Павла Глазового.

О 12.20 на Театральній площі, поряд з Театром опери та балету, розпочався гала-концерт "Іменини Гуморини" для десятків тисяч учасників свята.

О 16.00 на Дерибасiвськiй розпочнеться «світова прем`єра «Пісні Гуморини». Її співатимуть хором тисячі одеситів і гостей міста. Як заявила художній керівник оргкомітету Гуморини-2008 Ірина ГОЛУБОВА, організатори свята сподіваються, що масове виконання гумористичного гімну гідне „занесення до Книги рекордів Гіннеса».

Традиційна карнавальна хода із Соборної площі до Куликового поля стартує о 17.00. Тут увечері відбудеться гала-концерт "Сміх крізь цирк". Перед одеситами і гостями міста виступлять відомі колективи і виконавці: комік-група «Маски», Театр Олени Воробей, Юрій ГАЛЬЦЕВ, Геннадій ВЄТРОВ, артисти Московського цирку, санкт-петербурзького «Смішного театру», британської групи «Eruption», київської групи «Quest pistols», «Студії 95-й квартал» та інші.

Завершиться Гуморина грандіозним фейєрверком і дискотекою на Куликовому полі.

Безпеку і здоров’я учасників свята гарантують близько двох тисяч правоохоронців і сім карет швидкої допомоги, що чергують на центральних вулицях міста.