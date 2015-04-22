В Херсоні п'яні міліціонери побили відвідувача і власника нічного клубу – ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Центр журналістських розслідувань".

"15 квітня в Україні святкували День працівника карного розшуку. Відзначити цю подію вирішили працівники Суворовського РУВС Херсона, і пішли "тусити" в нічний клуб "Ego", - написав Facebook-користувач Дмитро Акулов.

"Вони тривалий час відпочивали в стрип-холі і увійшли в такий стан, коли море по коліно, а всіх, хто проходять повз і подивилися криво на твою кепку, потрібно несамовито побити до напівсмерті, що, власне, і сталося", - додав він.

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Як розповіли Акулову очевидці подій, "один з відвідувачів закладу, 44-річний Костянтин Катанов став жертвою декількох нетверезих співробітників міліції і був побитий до такого стану, що зараз лежить з численними гематомами та струсом мозку в обласному відділенні нейрохірургії".

"Крім Катанова був побитий і власник нічного клубу, який намагався розборонити бійку", - додав Акулов.

На сайті управління МВС у Херсонській області 21 квітня з'явилося повідомлення про те, що прокуратура Херсонської області відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками Суворовського райвідділу.

"За вказівкою начальника УМВС Артура Мерікова інспекцією з особового складу УМВС проводиться службове розслідування для з'ясування всіх обставин конфліктної ситуації між міліціонерами і цивільними особами. За результатами розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказано в повідомленні.