Україна пропонує свої літаки в Латинській Америці

Офіційна делегація України на чолі з першим заступником міністра промислової політики Віталієм НЕМИЛОСТІВИМ бере участь у черговому міжнародному авіакосмічному салоні „ФІДАЕ”, що 31 березня розпочав роботу у м.Сантьяго (Чилі).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у роботі салону беруть участь представники АНТК ім. О.Антонова, ДК „Укрспецекспорт”, ряду авіаремонтних підприємств та спецекспортерів.

Програмою перебування делегації в чилійській столиці, окрім презентації на українському стенді вітчизняного авіакосмічного потенціалу, передбачено низку переговорів та зустрічей з керівництвом оборонних відомств та спеціалізованих компаній Аргентини, Бразилії, Чилі, Уругваю, Парагваю та Перу, представниками Міністерства економічного розвитку мексиканського штату Коауіла, під час яких обговорюватимуться перспективи реалізації конкретних національних та регіональних проектів із залученням українських авіаційних технологій.

Окрім того, делегація України проведе робочу зустріч з керівництвом низки чилійських компаній, які входять до складу Чилійсько-Української торговельно-промислової палати.

*** Міжнародний авіакосмічний салон „ФІДАЕ” є одним з найважливіших спеціалізованих виставкових заходів у Латинській Америці, що проходить кожні два роки за участю провідних світових виробників і замовників авіаційної та космічної техніки.