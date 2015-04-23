Міліція проводить обшук у квартирі вбитого екс-депутата Калашникова

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в м. Київ.

"Сьогодні працівниками слідчого управління ГУМВС України в місті Києві проводиться обшук у квартирі, де проживав убитий 15 квітня цього року депутат V скликання Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, слідчі дії проводяться на підставі ухвали районного суду.

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Як повідомляв УНІАН, 15 квітня о 19.20 в Києві за місцем проживання було виявлено тіло громадянина Калашникова Олега Івановича, колишнього народного депутата від Партії регіонів.

За даними правоохоронців, причиною його смерті стало вогнепальне поранення.

Серед основних версій вбивства колишнього нардепа розглядаються: політична діяльність загиблого, його бізнес-інтереси, особисті відносини, а також убивство з метою пограбування.