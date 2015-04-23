В Івано-Франківській області перейменували село Міжгір'я - мешканці не хочуть асоціацій з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сесії депутати облради підтримали побажання громади села та ухвалили рішення про перейменування села Міжгір'я Галицького району на Межигірці.

"Селяни вважають, що їх тепер негативно асоціюють із колишньою резиденцією Януковича", - сказав на сесії доповідач.

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Депутати також перейменували Межигірську сільську раду Галицького району на Межигорицьку сільську раду.

Довідка УНІАН. Наприкінці лютого 2014 року після втечі з України екс-президента Віктора Януковича, якій передували багатотисячні акції громадянського протесту проти корумпованого режиму і кровопролитні зіткнення між активістами і силовиками, резиденція "Межигір’я" під Києвом, що належала йому, стала відкритою для всіх бажаючих. 23 лютого 2014 року Верховна Рада повернула "Межигір’я" у державну власність.